"Türkiye-İran hudut güvenliği" toplantısı

Ülkeler arasında imzalanan anlaşma ve protokoller doğrultusunda hudut makamlarına yüklenen sorumlulukların bilinci ile söz konusu mıntıkada çıkan olayların, ihtilafların karşılıklı anlayış içerisinde müzakere edilerek çözümlenmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

Zorluoğlu, Van ile Urumiye arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin, doğrudan bölge insanının huzur ve refahına katkı sağlamasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Terör olayları, insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri ve sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Zorluoğlu, İran heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esendere'de, İran heyeti başkanı, Urumiye Hudut Komiseri Ali Alipour ve diğer yetkililerce karşılanan Zorluoğlu ile beraberindekiler, Sero Sınır Kapısı toplantı salonundaki hudut görüşmelerine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hudut güvenliği toplantısında Türkiye'yi temsil eden Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığındaki heyet, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a gitti.

"Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için öteden beri var olan karşılıklı iş birliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların bertaraf edilmesi, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesine yönelik tedbirlerin daha da artırılması gerekmektedir. İran'ın uyuşturucu ile mücadelede hassas olduğunu biliyoruz. Ancak gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılarak devam ettirilmesini istiyoruz. Sınırlarımızdan gerçekleştirilen kaçakçılığı önlemek için ilave güvenlik tedbirleri şarttır. Öte yandan sınır ihlallerinde her iki ülke vatandaşlarının da sağ olarak yakalanması yönünde hareket edilmesi ve ilgili personelin bu doğrultuda eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak, sınırlarımızda yaşanan olumsuzluklara karşı fiziki tedbirlerimizi artırmaya yönelik büyük bir çaba içerisindeyiz. Aynı şekilde İran'ın da fiziki tedbirler icra etmesi uygun olacaktır."

Zorluoğlu, Urumiye Hudut Komiseri Albay Alipour ve İran heyetini Van'da misafir etmek istediklerini aktardı.

İran heyeti başkanı Albay Alipour da Türk heyetini uzun aranın ardından Urumiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bundan böyle daha sık yapılmasını dilediği hudut makamları arası görüşmelerin, her iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İki ülke arasında süre gelen dostluğun, bu ziyaretlerden daha fazlasını hak ettiğini bildiren Alipour, dostluklarının Zorluoğlu'nun gelişiyle daha da önem kazandığını kaydetti.

Hudut görüşmelerinin ilk günündeki toplantı sonrası Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, Urumiye Başkonsolosu Osman Peşmen'i de resmi konutunda ziyaret etti.

Hudut görüşmeleri, ikinci gün mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla sona erdi.

Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Başkale Kaymakamı Asım Çolak, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ali Kılıçer ve Mütercim Cemil Sönmez'in yer aldığı Türk heyeti, görüşmelerin ardından Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye döndü.

