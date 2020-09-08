Türkiye-İran İşbirliği Konseyi Toplantısı Başladı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konseyin açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle toplantının yüz yüze yapılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konseyin açılış konuşmasında, “Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın bittiğinde işbirliğimizin tekrar eski seviyesine geleceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, son dönemde artan vaka sayılarına rağmen Türkiye’nin salgını kontrol altında tutmayı başardığını söyledi. Cumhurbaşkanı, “Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz. Üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, salgın nedeniyle İran’da hayatını kaybedenlerle ilgili olarak da taziyelerini iletti.

