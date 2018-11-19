Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'nin katılımıyla Tahran'da yapıldı.

İnce başkanlığındaki heyet ile Zülfikari ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme ve operasyon düzenleme kararı alındı.

İnce, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran'ın iki dost ve kardeş aynı zamanda komşu ülke olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlıkları olarak daha önce oluşturulan ikili temas noktalarının mevcut olduğunu ve her türlü terör ve terör örgütleri, kaçakçılık, düzensiz göç, iki ülke arasındaki suç ve suçlularla mücadele konusunda ilişkilerin olması gereken hususlar olduğunu söyledi.

Daha önceden oluşturulan mekanizmaların nasıl işlediğini, şu ana kadar hangi sonuçların alındığını ve bundan sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulunduklarını aktaran İnce, değerlendirmeler neticesinde karşılıklı heyetler arası toplantı tutanağı düzenlediklerini ve bazı kararlar aldıklarını ifade etti.