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Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Sınır hattı boyunca sağlanacak güvenlikle iki ülke de kazançlı çıkacak"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınır hattı boyunca sağlanacak güvenlikten iki ülkenin de kazançlı çıkacağını söyledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Vali Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Hoy Hudut Komiseri Albay İmamali Hudayifer arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı.

Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, iki gündür kentte olan İran heyetiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Toplantıda, sınırda yaşanan sıkıntıların değerlendirildiğini ifade eden Bilmez, şöyle dedi:

"Bölgemizde her türlü kaçakçılığın önlenmesi, terörist unsurlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının sınırlarımızdan geçişinin engellenmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da iş birliği yapacağımıza dair fikir birliğine vardık. Sınır hattı boyunca sağlanacak güvenlikle iki ülke de kazançlı çıkacak."

İran'ın Hoy Hudut Komiseri Albay İmamali Hudayifer de özelikle kaçakçılığın ve terörün önlenmesi konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Toplantının çok faydalı geçtiğini anlatan Hudayifer, "Sınır ticaret merkezlerinin açılması konusunda büyük bir özen gösteriyoruz. Çaldıran ilçesinde de sınır ticaretinin açılması hususunda her iki tarafın da gerekli girişimlerde bulunacağına dair mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.

İran heyeti, daha sonra kentten ayrıldı.

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