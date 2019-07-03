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Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

HAKKARİ (AA) - Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasındaki toplantı, Esendere Gümrük Sınır Kapısında gerçekleştirildi.

İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, karşılıklı imzalanarak protokol haline getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Toplantıya, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.

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Hakkari Hakkari Vali İdris Akbıyık Sınır güvenliği toplantısı

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