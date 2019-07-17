Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Van'da, Türkiye ve İran heyetleri arasında 2. Derece Hudut Komiserliği Toplantısı yapıldı.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van ve Urumiye kentleri arasındaki 15 kilometrelik sınır hattında sağlanan güven ortamının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin bölge insanının huzur ve refahına katkı sağlayacağını söyledi.

Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke arasında var olan işbirliği ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerektiğini belirten Bilmez, "Her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin artırılması yönündeki gayret ve çabalar her iki ülke tarafından hız kesmeden devam ettirilmeli." diye konuştu.

Urumiye Hudut Komseri Albay Ali Alipour da "İki ülke arasında süre gelen dostluk, bu görüşmelerle daha da gelişiyor. İnşallah bu geliş, gidişler ve görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam eder. İlelebet sürecek bu dostluğumuz, kalıcı sınır güvenliğinin sağlanmasına da vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul katıldı.

Görüşmeler, yarın mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla sona erecek.

