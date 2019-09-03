Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye ve İran güvenlik güçlerinin hudutlarda aldığı güvenliğin ciddi manada gelişme kaydettiğini söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki 14 Mart 1937 tarihli sınır hudut anlaşması gereğince, iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısının ikincisi, Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk heyetine Vali Ünlü'nün, İran heyetini ise Maku Sınır Güvenlik Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh'in başkanlık yaptığı toplantıda, iki ülkenin sınır güvenliği, kaçakçılık ve terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik önlemleri, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin protokol, Ünlü, Hacızadeh ve diğer ilgililerce imzalandı.

Vali Ünlü, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İran heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplantıda son altı ayda hudutta meydana gelen kaçakçılık olaylarına karşı alınan tedbirler ile insan kaçakçılığı konusunda elde edilen mesafenin görüşüldüğünü belirten Ünlü, her iki ülkenin güvenlik güçlerinin hudutlarda aldığı güvenlikte ciddi manada gelişme kaydedildiğini vurguladı.