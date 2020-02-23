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Türkiye İran sınır kapılarını geçici olarak kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Türkiye İran ile sınır kapılarının koronavirüsün ülkede yayılması nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Türkiye İran sınır kapılarını geçici olarak kapattı

Sosyal medyada sınır kapılarının kapatılması için kampanya başlatılmıştı.Türkiye toplam 43 koronavirüs vakası tespit edilen komşusu İran ile mevcut dört sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. İran’da virüs nedeniyle şu ana kadar 8 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de bugün bazı Twitter kullanıcıları #iransınırkapısıkapatılsın hashtag'i ile İran sınırının kapatılması için kampanya başlatmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşları korumak adına sınır kapılarının kapatılması kararı aldıklarını duyurdu. Koca "Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Bilim Kurulumuzun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" şeklinde konuştu.

İran ile kara ve demiryolu geçişlerinin Türkiye saati ile saat 17.00 itibarı ile durdurulduğunu, tüm uluslararası uçuşların ise 20.00 itibarı ile tek taraflı geçici olarak durdurulduğunu kaydeden Koca, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu, Türkiye'den İran'a gidişlerin devam edeceğini açıkladı.

İran'da virüsün hızla yayılması nedeniyle 14 bölgede okullar ve üniversiteler tatil edilirken, sinema ve tiyatrolar kapandı. Başkent Tahran'da eczaneler ve süpermarketlerdeki bütün dezenfekte etme ürünlerinin tükendiği bildiriliyor.

İran ülkeye ve ülkeden sehayatlere kısıtlama getirirken, Kuveyt Havayolları'nın ülkeye uçuşları durdurduğu bildirildi.

DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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