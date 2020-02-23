Türkiye-İran sınırı kapatıldı

Türkiye’ye komşu olan İran’da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye-İran sınırı giriş çıkışlara kapatıldı.

DİLUCU SINIR KAPISI DA KAPATILDI



Öte yandan, Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, “İran’da görülen korona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Kaynak: İHA

