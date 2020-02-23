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Türkiye-İran sınırı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi. Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. Öte yandan, Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı.

Türkiye-İran sınırı kapatıldı

Türkiye’ye komşu olan İran’da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye-İran sınırı giriş çıkışlara kapatıldı.

DİLUCU SINIR KAPISI DA KAPATILDI

Öte yandan, Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, “İran’da görülen korona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs dilucu sınır kapısı

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