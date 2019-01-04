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Türkiye iran sınırında çatışma; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:03 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı ve İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na teröristler sabaha karşı uzun namlulu silahlarla saldırdı.

IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı ve İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na teröristler sabaha karşı uzun namlulu silahlarla saldırdı. Olayda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Olay İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda sabaha karşı meydana geldi. İran sınırından karakola yaklaşan bir grup bölücü terör örgütü mensubu, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Karakolda bulunan askerlerin karşılık vermesi sonucu İran tarafında bulunan teröristler kaçtı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İRAN SINIRINDAN SALDIRIYORLAR

Bu arada İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu. Roketli saldırı da bir asker bacağından yaralanmıştı. İran sınırından 1 Ocak 2019 günü de Kurtömer Hudut Karakoluna Karakolu'na roketli saldırı olmuş 1 asker hafif yaralanmıştı.

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)-

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