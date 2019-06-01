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Türkiye-İran sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırındaki Aralık ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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