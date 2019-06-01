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Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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