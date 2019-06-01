Türkiye-İran sınırındaki çatışma

"Şehit Çubuk'un, asıl birliğinin İstanbul'da olduğunu, geçici olarak Iğdır'da görev yaptığını öğrendik. Bu sabah Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit oldu. Afyonkarahisar'ımızın ve ülkemizin başı sağ olsun. Bu mübarek ayda ve günlerde, hainler ve teröristler, bizim canımızı yaktılar. Allah da onları kahrı perişan eylesin. Vatan bölünmez, bayrak inmez. Gerekirse biz de her zaman göreve hazırız."

Kumartaşlı, şehit Çubuk'un, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığını öğrendiklerini bildirdi.

Şehit Çubuk'un, telefonda görüştüğü yakınlarına, Afyonkarahisar'a geldiğinde kardeşlerine bayramlık almayı planladığını söylediği öğrenildi.

