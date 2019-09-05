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Türkiye-İran sınırındaki EYP'li saldırının faili belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE-İran sınırındaki Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran teröristin 27 Temmuz’da etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek olduğu belirlendi.

Türkiye-İran sınırındaki EYP'li saldırının faili belirlendi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- TÜRKİYE-İran sınırındaki Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran teröristin 27 Temmuz’da etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek olduğu belirlendi.
Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz'da Tendürek’te yürütülen operasyonda turuncu kategoride aranan Agir kod adlı Uğur Aslan ile birlikte etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek’in gerçekleştirdiği saldırıları belirledi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde; 27 Temmuz 2019 tarihinde Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Agir (kod) Uğur Arslan ile birlikte etkisiz hale getirilen, kadın Bölücü Terör Örgütü mensubu Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek’ten alınan parmak izi ile; 21 Şubat 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında, Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca patlatılan EYP’den alınan parmak izinin birbirleri ile aynı olduğu ve söz konusu EYP patlatılması olayının Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek isimli Bölücü Terör Örgütü mensubu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

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