HABER

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, iki ülke arasında mutabık kalınan konulardaki iki belge imzalandı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda mutabık kalınan konular imza altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.

İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

PARTNERDeğişim dediğin böyle olurDeğişim dediğin böyle olur
Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalarErdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar
“ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor”“ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım istifa edecek

Binali Yıldırım istifa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Özkan, CHP'lilere 'Oooo' dedirtti!

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

CHP'de 60 milletvekili için hapis cezası ve siyaset yasağı isteği!

CHP'de 60 vekil için hapis cezası ve siyaset yasağı isteği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.