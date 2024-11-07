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"Türkiye İranlaşıyor mu?" sorusunu duyunca önce şaşırdı sonra "Bana ağır bir soru" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 09:30
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Çağla Şıkel katıldığı bir davette tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel "Türkiye İranlaşıyor mu?" sorusunu duyunca bir hayli şaşırdı, ancak soruyu yanıtsız da bırakmadı. Model ve sunucu verdiği yanıtla da beğeni topladı.

"Türkiye İranlaşıyor mu?" sorusunu duyunca önce şaşırdı sonra "Bana ağır bir soru" deyip...

MYNET- Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel siyahlar içinde katıldığı davette yine tarzıyla adından söz ettirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Şıkel muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Çağla Şıkel'e İran'da, okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrencinin vücudunu protestoya dönüştürmesi soruldu.

İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alınmıştı. Bu konuda konuşan Şıkel "Ben orada o fotoğrafı gördüğüm zaman bütün hemcinslerim gibi tüylerim diken diken bir şekilde onun cesaretine onun oradaki varlığına saygı duymaktan başka bence yüzyılın protestosu diyebiliriz" dedi.

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"ASLA" DİYEREK YANIT VERDİ

Çağla Şıkel'e bu sırada "Türkiye için de zaman zaman böyle eleştiriler oluyor 'Türkiye iranlaşıyor' gibi korkmalı mıyız sizce?" denilince sunucu şaşırarak "Bu soru bana ağır bir soru" yanıtını verdi.

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Çağla Şıkel ardından ise "Asla değil! Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet zaten var olacak biz de hem artık genç değiliz biz artık yaş aldık ama gençlerimiz, benim çocuklarım, Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'nin izinde çağdaş hem kadın olarak hem toplum olarak bence asla böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'in yanıtı sosyal medyada da "Çok güzel yanıt" tepkilerini alarak beğenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Çağla Şıkel
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