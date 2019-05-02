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Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankasının Ulus’taki tarihi binası müze olarak hizmete açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankasının Ulus’taki tarihi binası müze olarak hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Katları gezerken attığımız her adımda milli, ekonomik, sosyal ve kültürel tarihimizin içinde de yürüdüğümüzü hissedeceğiz” dedi.
“Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi”, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle açıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihe ışık tutacak değerli bir eseri hizmete açtıklarını söyleyerek, “Katları gezerken attığımız her adımda milli, ekonomik, sosyal ve kültürel tarihimizin içinde de yürüdüğümüzü hissedeceğiz” diye konuştu.
Bakan Ersoy, Türkiye’nin sağlam bir bankacılık sisteminden yoksun olunduğunda krizlerin yıkıcı etkisinin ne denli büyüyebileceğini tecrübe ettiğini söyleyerek, “Milletimiz, ağır bedellerin ödendiği günlerden bu günlere nasıl gelindiğini gayet iyi bilmektedir. Aynı trajedilerin yaşanmaması için milli hafızayı canlı tutmak hepimizin görevidir. İktisadi Bağımsızlık Müzesi, bu anlamda büyük bir ihtiyaca cevap verirken, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olmuştur” şeklinde konuştu.
Turizmde yeni bir anlayışla farklı bir yola girdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk kez turizm stratejik sektör ilan edildi. Bu ülkemizin gelişmesinde büyük bir rol oynadığımızın, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk altına girdiğimizin göstergesidir. İnanıyorum ki turizm 2023 hedeflerine ulaşacağız. Tarih hiç şüphesiz bundan sonra da ülkemizin ekonomik başarılarını yazacaktır” ifadelerini kullandı.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile İş Bankasının kurulduğunu anımsatarak, “Siyasi bağımsızlıkla perçinlendiği sürece payidar olacağı vizyonuyla kurulduğu için ve ‘bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen bir lider tarafından kurulduğu için müzemizin adının İktisadi Bağımsızlık Müzesi olması son derece anlamlıdır” diye konuştu.
Binanın ilk genel müdürlük binası olduğuna değinen Baki, binanın İş Bankasının manevi değerinin ölçülemeyeceği hatıraları barındırdığını kaydetti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müze gezildi. Müze, Pazartesi günleri hariç ücretsiz olarak gezilebilecek.

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