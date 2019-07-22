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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları GittiGidiyor'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

GittiGidiyor, kitap kategorisine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nı dahil etti

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı platformundaki kitapseverlerle buluşturdu.

Gittigidiyor açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın GittiGidiyor'da açılan mağazasında tarih, çocuk, insan/toplum, sosyoloji, edebiyat ve ekonomi kategorilerinde binlerce kitap seçeneği okurlarla buluştu.

GittiGidiyor'daki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları mağazasında temmuz ayı sonuna kadar açılışa özel tüm kitaplarda yüzde 35 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca, platform 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Her zaman kullanıcılarımızın isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, kullanıcılarımızı her kategoride zengin ürün çeşidiyle buluşturmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap kategorisinin GittiGidiyor'da geçen yıl en çok büyüyen kategoriler arasında bulunduğunu anımsatan Elçin, kullanıcıları daha fazla kitap çeşidiyle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

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