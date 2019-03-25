İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Müzesi, Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın katılımıyla bir basın toplantısı ve ön gösterim düzenlendi.

Serginin basın toplantısında konuşan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Sözen, Milli Mücadele'nin 100. yılında tarihe not düşecek ve yeni nesillerin kendilerine miras bırakılan Cumhuriyet'in hangi zorluklarla kurulduğunu bir kez daha kalpten hissedecekleri böylesine anlamlı ve kapsamlı bir sergiyi açmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Sözen, "İstiklal"in; Cumhuriyet'in ve Banka'nın kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu mücadeleye katılan yediden yetmişe tüm isimsiz kahramanları bir kez daha anmak üzere hazırladıkları bir sergi olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 1,2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzemizde birçok sergi gerçekleştirdik. Tarihe yön veren bir döneme ışık tutan İstiklal sergisinin, büyük bir ilgiyle karşılanacağına ve ziyaretçilerimizin hafızalarında Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.