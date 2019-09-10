Türkiye İş Bankası, tarım girişimcileri ile buluşuyor

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde 2017 yılından bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı, Türkiye ekonomisi için katma değer yaratabilecek teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimleri desteklemeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişimler, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak başvurularını 1 Ekim 2019'a kadar https://yarisma.kokprojekt.com/ üzerinden yapabilecek.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisi için önemli sektörlerden biri olan tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Girişimciliği Yarışması" düzenliyor.

Temmuz ayında başlayan 5. döneminde 12 girişimin yoluna devam ettiği programda, şimdiye kadar tamamlanan 4 dönemde toplam 40 girişim mezun oldu.

- "Tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar her dönemin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması, ölçeklenmesi ve potansiyel iş alanlarıyla buluşturulması büyük önem taşıyor. Ülkemizde tarım alanına yönelik girişimlerin, girişimcilik ekosistemindeki yeri henüz istenilen düzeyde değil. Bu anlamda, düzenlediğimiz yarışma sayesinde Türkiye'nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı yaratacağımıza inanıyoruz."

