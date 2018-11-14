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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin ulaşabildiğimiz her noktasında halk toplantıları başlatacağız"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, parti olarak Türkiye'nin ulaşabildikleri her noktasında "halk toplantıları" başlatacaklarını söyledi.

Mengüllüoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'nin işlevsizleştirilerek, sarayın noter makamı haline getirilmeye çalışıldığını" öne sürdü.

İşlevsiz kılınan, demokrasinin bir yansıması olmaktan çok uzak, halkın iradesinin karşılık bulamayacağı bir Meclis yaratılmaya çalışıldığını savunan Mengüllüoğlu, "Türkiye'de bir ilki başlatacağız ve Meclisi halka taşıyacağız." dedi.

Türkiye İşçi Partisi olarak, Türkiye'nin ulaşabildikleri her noktasında "halk toplantıları" başlatacaklarını belirtilen Mengüllüoğlu, şöyle konuştu:

"Her hafta salı günleri Meclis'te grubu olan partiler, grup toplantıları yaparak kamuoyuna sesleniyor. Meclis'te bulunan diğer partilere ise böyle bir olanak verilmiyor. Grubu olmayan partilerin milletvekillerinin konuşma hakları tesadüflere bağlı ve birkaç dakikayla sınırlı tutuluyor. Türkiye İşçi Partisi sesi kesilmek istenen milyonlar adına buradadır ve bu adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır.

Bu engeli aşmanın en gerçekçi, en doğru yolunun, sesimizi sözümüzü halka taşıyıp, halkın taleplerini de Meclis'e taşımak olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin birçok noktasında halk toplantıları yapacağımız gibi her hafta Salı günleri de Meclis'te halkın taleplerini dillendireceğiz."

Mengüllüoğlu, bir soru üzerine, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın topluma mesaj vermek için 9 Kasım'da bir yazar bozuntusunu ziyaret etmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mengüllüoğlu, bir başka soru üzerine, öğrenci andı tartışmasının "suni gündem" olduğunu kaydetti.

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barış atay mengüllüoğlu TBMM TIP

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