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Türkiye İşçi Partisi (TİP) 41 yıl sonra seçimlere katılma hakkı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 41 yıl aradan sonra yeniden seçimlere katılabilecek. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada partisinin seçim yeterliliği için gerekli örgütlenmeyi tamamladığını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 41 yıl sonra seçimlere katılma hakkı kazandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te haftalık basın toplantısı düzenledi.
Erkan Baş, yaptığı açıklamada TİP'in seçim yeterliliği aldığını duyurdu. Baş, TİP'in yeni kurulmasına rağmen il ve ilçe örgütlenmelerini tamamladığını ve seçime girebilmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajını aştığını bildirdi.

"Bu zorlu süreci başarıyla tamamlamamızda katkısı olan tüm yoldaşlarımıza, dostlarımıza, halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diyen TİP Genel Başkanı şunları kaydetti:

'TÜRKİYE ÇAPINDA SEFERBER OLDUK'

erkan bas

"Türkiye İşçi Partisi kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 41 il ve ilçelerinde örgütlenmesini tamamlamış, 54 ilde örgütlenme çalışmalarını belli bir aşamaya getirmiş ve seçim yeterliliğini sağlamış bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle söylersek, 30 Haziran 2020 günü itibariyle Türkiye İşçi Partisi seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu’nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır.

Türkiye’nin dört bir yanında gençler, kadınlar başta olmak üzere alınteriyle yaşayanı yurttaşlarımız el ele verdi…

İşçinin emekçisinin partisini kurmak, Türkiye çapında örgütlemek için seferber oldu. Türkiye işçi sınıfına, Türkiye İşçi Partisi’ni armağan etti."

ERKAN BAŞ MECLİS BAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yarın TBMM başkanlığı için adaylığını açıklayacağını iddia etti.

TIP


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