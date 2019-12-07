Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, 23. olağan genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Sendikalar\u0131 Konfederasyonu (T\u00fcrk-\u0130\u015f) Ba\u015fkan\u0131 Erg\u00fcn Atalay, 23. ola\u011fan genel kurulda yeniden ba\u015fkan se\u00e7ilerek g\u00fcven tazeledi.PARTNERCeren Hindistan haf\u0131zas\u0131n\u0131 sildirmi\u015f!AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u0131lmaz AA'n\u0131n "Y\u0131l\u0131n Foto\u011fraflar\u0131" oylamas\u0131na kat\u0131ld\u013110 y\u0131l \u00f6nce g\u00f6r\u00fclen da\u011f ke\u00e7ilerine fotokapanl\u0131 koruma
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