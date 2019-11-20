Türkiye, IŞİD üyesi 2 kadını Hollanda’ya geri gönderdi

Türkiye, IŞİD üyesi 2 kadın cihatçıyı Salı günü Hollanda'ya geri gönderdi. Akşam saatlerinde Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen IŞİD üyesi kadınlar, Kraliyet Özel Birlikleri'nce gözaltına alındı.

Türkiye tarafından iade edilen 23 yaşındaki Fatima H.'nın 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğu, çocuk koruma kurumuna teslim edildi.

Fatima A., Ekim ayı sonunda Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçarak Ankara'ya gitmişti.

Fatima H., ülkesine geri dönmek için başvurduğu Hollanda Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine, Türk makamları tarafından gözaltına alındı.

Hollanda, aynı gün Fatima H.'nın, vatandaşlığının düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilen 25 yaşındaki Xaviera S. adlı IŞİD üyesi kadının da, Ocak 2018'de Türkiye'de tutuklandığı belirtildi.

Fas'a gönderilecek

Hollanda'nın Apeldoorn kentinden 2014 yılında Suriye'ye giden Xaviera S., Türkiye'de IŞİD'in iki üst düzey yetkilisi ile birlikte yakalandı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hollandalı kadın, 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.