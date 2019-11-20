Türkiye IŞİD'in ‘Çöpçatanı’ Tooba Gondal'ı Fransa'ya İade Ediyor

Türkiye'nin 11 Kasım'da Avrupalı cihatçıları ülkelerine göndereceklerini açıklamasından bu yana, Fransa, bu cihatçıları bekliyor. Gönderilecek cihatçı IŞİD militanlarının 4'ünün kadın, 7'sinin ise onların çocukları olduğu anlaşıldı. Kadınlar arasında "IŞİD'in çöpçatanı" olarak bilinen, aslen İngiltere'de tanınan ancak Fransız vatandaşı olan Tuğba Gondal da yer alıyor. Fransız yetkililer, "Kürt güçlerinin Fransa vatandaşı olan yabancı IŞİD militanlarını halen ellerinde tuttuğunu, tek bir Fransız cihatçının bile serbest olmadığını, Türkiye'nin operasyon sırasında yakaladığını söylediği Fransız cihatçıların Ayn İssa kampından kaçan cihatçıların eş ve çocukları olduğunu açıkladı. Bu çerçevede, Türkiye'nin göndereceği 11 cihatçının 4'ünün kadın, 7'sinin ise bu kadınların çocukları olduğu kaydedildi. Bu kadınların 4'ü hakkında da Fransız yargısı tarafından "terörist örgüte yardım" suçundan, 10'ar yıl hapis cezası istemiyle adli soruşturma açılmış durumda. Fransız istihbaratı, Türkiye'nin ihraç edeceği bu isimleri sorguladıktan sonra, yetişkinleri yargılanmak üzere cihatçılar için hazırlanan özel cezaevlerine nakledecek, çocuklar ise devletin sosyal yardım kuruluşlarına teslim edilecek.

Türkiye'nin sınır dışı edeceği Fransız cihatçılar kimler? IŞİD saflarına katılan Fransız genç kadınlarının her birinin, birbirinden ilginç profilleri var. Kimisi manken olmak istiyor, kimisi sosyal medya tutkunu. İşte Türkiye'nin ihraç etmek istediği 4 kadın cihatçının profili: Amandine Le Coz: Türkiye'nin göndereceği IŞİD'li kadınlardan Amandine Le Coz, 29 yaşında, Val d'Oise bölgesinden. Le Point dergisine Kasım 2018'de Le Coz'un anne ve babası, kızlarının "radikal İslamcı çevrelerle görüşmeden önce manken olmayı hayal ettiğini” belirtiyor. Annesi, kızının radikalleşme sürecini, "Hiçbir şey anlamadık. Etek boyunun giderek daha uzun olmasını da, buzdolabında domuz eti gördüğünde bağırmasından da hiçbir şey anlamadık" diye anlatıyor. Kızlarının 2014'te Suriye'ye gittiğini belirten Le Coz çifti, orada, internet üzerinden tanıştığı bir Faslı militan ile evlendiğini ve IŞİD'in bir zamanlar 'başkenti' olarak tanımlanan Rakka kentine yerleştiklerini aktarıyor. "Çocuklar kadınlar için güvenceydi"

Le Parisien gazetesi ve Le Point dergisinde yer alan bilgilere göre, Amandine'in ilk eşi çatışmada ölünce ikinci kez Cezayirli bir IŞİD militanı ile evleniyor. Ardından, 2018 yılında, şu anda 1.5 yaşında olan oğlu ile kaçarak Kürt güçlerine sığınıyor. Le Point Dergisi'ne konuşan Amandine, "Hapse bile girsem, Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Oğlumun sağlığı konusunda çok endişeliyim" diyor. Kendisini YPG güçlerine ait Roj kampında bulan Amandine, burada Aralık 2018'de France 2 Televizyonu'ndan bölgeye giden bir gazeteci ekibine konuşuyor. France 2'ye konuşan Amandine, "Çocuğunun Fransa'ya yalnız gönderilmesine razı olmayacağını, kendisinin de beraber gideceğini" söylüyor. Çocuğunun kendisi için bir "güvence" olduğunu anlatan genç kadın, "Eğer çocuğunuz yoksa size istediklerini yapabilirler, istediklerine satabilirler" diyor. Amandine Le Coz, Le Parisien'de yer alan bir habere göre, Roj kampında çıkan bir isyana karıştığı için, kamptan atılıyor. Avukatı Marie Dose, Amandine'in yine Kürtlerin elinde olan Ayn-İssa kampına geçtiğini aktarıyor. Türkiye'nin askeri operasyonu sırasında bu kamptan diğer 800 tutsak ile birlikte kaçan Amandine, zorlu bir yolculuktan sonra, Türkiye'ye ulaşıyor.

Suriye'de Tunuslu İŞİD militanıyla evlilik Sarah Ali Mehenni: Sarah, Mart 2014'te IŞİD saflarına katıldığında 17 yaşındaydı. Fransa'nın Aude bölgesinde doğan Sarah'nın kaçışının hemen ardından, 2015 yılında, ailesi Fransız medyasına konuşarak, kızlarının internet üzerinden radikalleştiğini anlattı. Son zamanlarda davranışları ve giyim biçimi değişen kızlarının, okulda tanıdığı, radikal bir kız arkadaşı aracılığıyla internet üzerindeki kaynaklara ulaştığını belirtti. Babası Müslüman olan Sarah, Suriye'den ailesine, "Bir kız arkadaşının tüm geçişleri ayarladığını ve şimdi Suriye'de 25 yaşında bir Tunuslu IŞİD militanı ile evlendiğini" anlatıyor. Ailesine bilgi vermeyi bırakan Sarah Ali Mehenni'nin, son olarak Ayn İssa kampında olduğu ve operasyon sırasında bu kamptan kaçarak Türkiye'ye geldiği belirtiliyor. Sarah'nın ailesi, kızlarının 18 yaşından küçük olduğu halde, ailesinin izni olmadan yurt dışına çıkmasına izin veren genelge nedeniyle, Fransız devleti aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Çocukların hepsi 4 yaşından küçük Nawel Hassani: Fransız medyasında, Nawel Hassani hakkında fazla bilgi yok. Ancak avukatı Marie Dose, Le Croix gazetesine, son olarak Ayn-İssa kampında olduğunu, burada Türk birlikleri tarafından yakalandığını, Hassani, Mehenni ve Le Coz adındaki bu 3 genç kadının toplam 5 çocukları bulunduğunu ve çocuklarının hepsinin de 4 yaşın altında olduğu bilgisini veriyor. Tooba Gondal: Fransa'ya gönderilecek kadınlar içinde en değişik profile sahip olan Tooba Gondal, Paris doğumlu, ancak hayatının önemli bir bölümünü İngiltere'de geçiriyor. İsmi Fransa'da fazlaca bilinmiyor ancak İngiliz medyasında "IŞİD'in çöpçatanı" olarak oldukça geniş bir üne sahip. Örgütteki adı Umm Muthanna el-Britaniya". Tooba Gondal kim? Görevi, iddiaya göre sosyal medya üzerinden genç kızları IŞİD saflarına çekerek, militanlarla evlenmelerini sağlamak. Fransız Terörizm Araştırmaları Merkezi Başkanı Jean-Charles Brisard, "Tooba Gondal, IŞİD'e militan katmakla ve genç kızları IŞİD'lilerle evlendirmekle görevli, oldukça iyi bilinen bir isim" diye tanımlıyor.

Tuğba, 2014-2016 yılları arasında, IŞİD fotoğraf ve sloganlarını yayan, sosyal medyadaki en aktif İngiliz cihatçılardan birisi olarak ün yapıyor. Bir mesajında Paris saldırıları için, Twitter hesabından, "Yan Paris, yan... Hala orada doğduğuma inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İki kez evleniyor iki eşi de çatışmada ölüyor İki eşi de çatışmada ölüyor İngiliz Daily Mail gazetesi, genç kadının, başarılı bir iş adamının kızı olduğunu, Suriye'ye gitmeden önce de Londra'da Goldsmith Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü yazdı. Burada genç kızları IŞİD'e katmakla görevli Lübnanlı bir cihatçı ile evlenen genç kadın, 2015'te eşi ölünce dul kalıyor. Nisan ayında, Rojava Information Center'da medyaya konuşan Tooba Gondal, daha sonra ikinci eşi Pakistanlı bir cihatçı ile evlendiğini ancak ikinci eşinin de çatışmada öldüğünü anlatıyor. Buradan, Türkiye'ye kaçmaya çalışırken, Kürt güçleri tarafından yakalanarak, Suriye'de doğan 2 çocuğu ile birlikte, Ayn İssa kampına konuyor. Tıpkı diğer 3 kadın gibi, Barış Pınarı harekatı sırasında Ayn İssa'dan kaçıyor.