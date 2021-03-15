HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi

Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi

15.03.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de planlanan elektrik bağlantısı projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesine tepki göstererek, İsrail ve Yunanistan ile projeyi destekleyen AB'ye nota verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin alınması için Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne (AB) nota verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan elektrik hattı projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in yanı sıra projeyi destekleyen AB'ye nota verdi.

İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, üç ülke elektrik ağlarını birbirine bağlayacak elektrik hattının inşası için 8 Mart'ta mutabakat imzalanmıştı.

Üç ülke temsilcilerinin Lefkoşa'da imzaladığı mutabakat uyarınca yaklaşık bin 208 kilometre uzunluğundaki hattın Lefkoşa üzerinden Yunanistan'ın Girit adasına ulaştırılması planlanıyor.

AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs ve Girit adaları arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışma gerektirmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye önceden bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

"EuroAsia Interconnector" (Avrasya Bağlantısı) adlı projenin, dünyanın en uzun ve en derin yer altı elektrik bağlantısı olacağı belirtiliyor.

Kıbrıs devlet televizyonu RIK, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda hattın 2023 yılında tamamlanacağını duyururken, İsrail Enerji Bakanlığı ise projenin 2024 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini ve 1000-2000 megawatt (MW) kapasitede olacağını bildirmişti.

ANKA,AP,DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Dikkat! Seferler iptal edildiDikkat! Seferler iptal edildi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.