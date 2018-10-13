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Türkiye, İsrail'in Filistinlilere saldırısını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayarak abluka altında tuttuğu Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz" - "Filistin halkına uluslararası korunma sağlanması artık zaman yitirilmeksizin yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi haline gelmiştir"

Türkiye, İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayarak abluka altında tuttuğu Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilerden 7 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail’in Filistin'de pervasızca sürdürdüğü şiddet politikasıyla Filistin halkını tarihi ve meşru haklarından mahrum bırakamayacağını anlaması gerekmektedir. Filistin halkına uluslararası korunma sağlanması artık zaman yitirilmeksizin yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi haline gelmiştir. Uluslararası topluma bu vicdani sorumluluğu yerine getirme çağrımızı bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.
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- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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Filistin israil kınama Türkiye

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