Türkiye İsrail'in Gazze'deki Katar Kızılayı Binasını Hedef Almasını Kınadı

Türkiye, İsrail ordusunun Gazze’de Katar Kızılayı Genel Merkezi binasını hedef almasını kınadı. Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık kurumunun bombalanmasının şiddetlerkınandığı ifade edildi.

Açıklamada “Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunulan açıklamada “Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

