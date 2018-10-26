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Türkiye, İstanbul’daki Suriye Zirvesi’nde ‘Siyasi Çözüm” Önerilerini Sunacak

26.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

“Suriye Zirvesi” Cumartesi günü Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde yapılacak. Zirvede 2011 yılından beri iç savaşın pençesindeki Suriye’nin geleceğine dair çözüm önerileri tartışılması bekleniyor

Türkiye, İstanbul’daki Suriye Zirvesi’nde ‘Siyasi Çözüm” Önerilerini Sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Temmuz’da 7 Eylül’de yapılacağını duyurduğu ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen “Suriye Zirvesi” yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla Cumartesi günü İstanbul Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde yapılacak.

Zirvede 2011 yılından beri iç savaşın pençesinde yaşayan Suriye’nin geleceğine dair çözüm önerileri tartışılması bekleniyor.

İran ve Rusya ile birlikte Astana mutabakatı çerçevesinde işbirliği yapan Türkiye adına adına zirvede yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından aralarında Türkmenlerin de bulunduğu tüm etnik unsurları kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlanmasına, adil bir seçim için hazırlık yapılmasından, Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere güvenli bölgelerin genişletilmesine kadar bir dizi öneri bulunuyor.

Erdoğan: “İdlib’de huzur var, enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız”

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG varlığından duyduğu rahatsızlığın devam ettiğini dile getirdi ve o örgütlere destek verenleri “son” kez uyardı.

Erdoğan, İdlib’de büyük bir felaketin önüne geçmeyi başardık. İmzalar atıldığından bu yana İdlib’de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var. Şimdi sırada Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması vardır. Artık dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Bizim tek bir amacımız var. O da bölgedeki krize Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır. Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Bizim fiili çatışmaya girme gibi bir amacımız yoktur. Ortaklarımıza diyoruz ki gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK’dır onun yan kolları YPG ve öbür tarafta PYD’dir. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Türkiye’nin YPG kontrolündeki Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kararlılığını Almanya ve Fransa liderlerine bir kez daha hatırlatacak olan Erdoğan’ın Suriye’nin yeniden imarı konusunda da Ankara’nın önerilerini ortaya koyması bekleniyor.

İbrahim Kalın: “Amacımız Suriye’de siyasi çözümü sağlamak”

Bugün Diyarbakır’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye’nin yarınki zirvede askeri değil siyasi formüller üzerinde duracağının altını çizdi.

Kalın, “Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede Saın cumhurbaşkanımızın mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak” dedi

Rusya: “Siyasi süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulacak”

İdlib’te ateşkesin sağlanması konusunda Soçi’de Türkiye ile mutabakat sağlayan Rusya lideri Putin’in sözcüsü Dimirti Peskov da Suriye’deki krize çözüm bulma konusunda aynı fikirde olmalarına rağmen gerekli mekanizmalar konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Zirve sırasında başta siyasi süreç eylemini ilerletme, güven ve istikrarın pekiştirilmesinde daha fazla adımların atılması, tehcir edilenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmak ve ülkede ekonomik ve sosyal altyapıların yeniden rehabilitasyonu olmak üzere Suriye’deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulacaktır” dedi

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