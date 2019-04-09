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Türkiye, İstanbul'un neden "BM Gençlik Merkezi" olması gerektiğini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "İstanbul, BM ile işbirliği yapmak konusunda kapasitesini birçok kez kanıtladı ve bunun en son örneği 2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ydi. BM Gençlik Merkezi'ne İstanbul'dan daha iyi ev sahipliği yapacak bir kent düşünemiyorum" - "İstanbul'da yer alacak bir BM Gençlik Merkezi'nin, özellikle kuruluşunun 75'inci yıl dönümüne yaklaştığı bir dönemde, BM'nin çalışmalarını ilerleteceğinden eminiz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ''İstanbul, Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmak konusunda kapasitesini birçok kez kanıtladı ve bunun en son örneği 2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ydi. BM Gençlik Merkezi'ne İstanbul'dan daha iyi ev sahipliği yapacak bir kent düşünemiyorum.'' dedi.

Kıran, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda "Gençlerin Gelişimine Yatırım: Finansman ve Diğer Uygulamalar'' başlıklı toplantıda konuştu.

Türkiye'nin BM ile hem kapsamlı hem çok boyutlu bir iş birliği içinde olduğunu ve bu iş birliğinin BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de içerdiğini söyleyen Kıran, bu iş birliğinin bir yönünün de Türkiye'yi, özellikle de İstanbul'u BM merkezi yapmak olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bugün itibarıyla 14 BM örgütüne ev sahipliği yaptığını ve BM Kalkınma Programı, BM Kadın Birimi, BM Nüfus Fonu, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Kalkınma Koordinasyon Ofisi gibi bölgesel BM merkezlerinin de İstanbul'da yer aldığı ya da yakında yer alacağını belirten Kıran, Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının haziran 2018'den beri İstanbul'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kıran, Türkiye'nin insani işlerde aktif bir rol üstlendiğini, en büyük katkıyı sağladığını ve en cömert ülke olduğunu ifade ederek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere 8 milyar doların üstünde yardımla küresel insani çabalara katkıda bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 3,6 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğu Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu da hatırlattı.

Türkiye'nin yaklaşık 13 milyon dinamik genç nüfusa sahip olduğunu, bunun ülke nüfusunun yüzde 16'sını oluşturduğunu ve Avrupa'da ise en yüksek oran olduğunu söyleyen Kıran, ülkede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gençlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, istihdam, girişimcilik, mesleki eğitim, demokratik katılım, toplumsal bilinç, çevre alanlarında politika ve planlar geliştirildiğini anlattı.

Ülke genelindeki gençlik merkezleri ve kamplarının mülteciler de dahil gençlerin sosyal katılımına ve günlük becerilerine katkısından bahseden Kıran, Türkiye'nin Almanya, Japonya, Fas, Tunus, Karadağ ve Romanya gibi ülkelerle de gençlik değişim programları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl BM Genel Kurulu'nda İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurulması teklifinde bulunduğunu hatırlatan Kıran, ''İstanbul'da yer alacak bir BM Gençlik Merkezi’nin, özellikle kuruluşunun 75'inci yıl dönümüne yaklaştığı bir dönemde, BM'nin çalışmalarını ilerleteceğinden eminiz.'' dedi.

BM Gençlik Merkezi'nin İstanbul'da kurulması teklifine hem Genel Kurul Başkanı hem de BM Genel Sekreterinden pozitif yanıtlar aldıklarını ifade eden Kıran, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin Genel Sekreterlikle irtibatta olduklarını belirtti.

Kıran, şunları söyledi:

''İstanbul, farklı kültür, etnik ve dini geçmişe sahip 15 milyon insanın uyum içinde yaşadığı gerçek bir dünya şehri. Asya ve Avrupa arasında yer alan konumuyla dünyanın dört bir yanına en iyi küresel bağlantıları sunuyor ve bu kapasite yeni havaalanıyla daha da güçlendirildi. İstanbul, BM ile iş birliği yapmak konusunda kapasitesini birçok kez kanıtladı ve bunun en son örneği 2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ydi. BM Gençlik Merkezi'ne İstanbul'dan daha iyi ev sahipliği yapacak bir kent düşünemiyorum.''

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BM Gençlik Merkezi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran istanbul

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