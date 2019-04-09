BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ''İstanbul, Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmak konusunda kapasitesini birçok kez kanıtladı ve bunun en son örneği 2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ydi. BM Gençlik Merkezi'ne İstanbul'dan daha iyi ev sahipliği yapacak bir kent düşünemiyorum.'' dedi.

Kıran, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda "Gençlerin Gelişimine Yatırım: Finansman ve Diğer Uygulamalar'' başlıklı toplantıda konuştu.

Türkiye'nin BM ile hem kapsamlı hem çok boyutlu bir iş birliği içinde olduğunu ve bu iş birliğinin BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de içerdiğini söyleyen Kıran, bu iş birliğinin bir yönünün de Türkiye'yi, özellikle de İstanbul'u BM merkezi yapmak olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bugün itibarıyla 14 BM örgütüne ev sahipliği yaptığını ve BM Kalkınma Programı, BM Kadın Birimi, BM Nüfus Fonu, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Kalkınma Koordinasyon Ofisi gibi bölgesel BM merkezlerinin de İstanbul'da yer aldığı ya da yakında yer alacağını belirten Kıran, Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının haziran 2018'den beri İstanbul'da faaliyet gösterdiğini söyledi.