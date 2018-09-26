İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran seçimlerinde adayların yanında yer aldım. Sahaya çıktım, çalıştım. 24 Haziran'da ben listelere dahi konulmadım. Hiçbir zaman ne küstüm ne darıldım. Bu işin, bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu davaya şahsi meselemiz olarak bakamayız." dedi.

AK Parti Buca İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Gün içerisinde birçok programa katıldığını ancak en çok enerjiyi AK Partililerle beraber olunca aldığını belirten Pakdemirli'nin konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Bakan olmadan önce eşine danıştığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Ben hayat boyu eşimin desteğini aldım. Allah ondan razı olsun. Kadınlarımız her zaman çok önemlidir. Onlar bizim baş tacımızdır." dedi.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Pakdemirli, "Bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran seçimlerinde adayların yanında yer aldım. Sahaya çıktım, çalıştım. 24 Haziran'da ben listelere dahi konulmadım. Hiçbir zaman ne küstüm ne darıldım. Bu işin, bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu davaya şahsi meselemiz olarak bakamayız." diye konuştu.