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"Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran seçimlerinde adayların yanında yer aldım. Sahaya çıktım, çalıştım. 24 Haziran'da ben listelere dahi konulmadım. Hiçbir zaman ne küstüm ne darıldım. Bu işin, bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu davaya şahsi meselemiz olarak bakamayız"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran seçimlerinde adayların yanında yer aldım. Sahaya çıktım, çalıştım. 24 Haziran'da ben listelere dahi konulmadım. Hiçbir zaman ne küstüm ne darıldım. Bu işin, bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu davaya şahsi meselemiz olarak bakamayız." dedi.

AK Parti Buca İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Gün içerisinde birçok programa katıldığını ancak en çok enerjiyi AK Partililerle beraber olunca aldığını belirten Pakdemirli'nin konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Bakan olmadan önce eşine danıştığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Ben hayat boyu eşimin desteğini aldım. Allah ondan razı olsun. Kadınlarımız her zaman çok önemlidir. Onlar bizim baş tacımızdır." dedi.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Pakdemirli, "Bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran seçimlerinde adayların yanında yer aldım. Sahaya çıktım, çalıştım. 24 Haziran'da ben listelere dahi konulmadım. Hiçbir zaman ne küstüm ne darıldım. Bu işin, bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu davaya şahsi meselemiz olarak bakamayız." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinin, yaklaşan yerel seçimler olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Çünkü başkanlık sistemine geçtik. Parlamenter sistemi bir kenara bıraktık. Bu seçimde alacağımız neticedeki en ufak bir zafiyet, başkanlık sistemin tekrar tartışmaya açacak, bunu unutmayın. O yüzden bizim kapı kapı dolaşmamız, herkese bu işin devamını anlatmamız lazım. O yüzden bizim AK Parti olarak, Buca'da da İzmir'de de zafiyet göstermememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de Buca'nın çok önemli bir yer olduğunu, Buca ve İzmir'de AK Parti'nin kazanması için çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli'ye, partililer tarafından çiçek takdim edildi.

Bakan Pakdemirli daha sonra AK Parti Gaziemir İlçe Danışma Toplantısı'na da katıldı.

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AK Parti Buca İlçe Danışma Toplantısı AK Parti Gaziemir İlçe Danışma Toplantısı AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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