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Türkiye - İsveç | CANLI YAYIN

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk ediyor. 3 puanı bulunan Türkiye, İsveç'i yenerek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde... Peki Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İsveç maçının tüm detayları...

Türkiye - İsveç | CANLI YAYIN

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi saat 20.00'de... TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapıyor. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev aldığı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei...

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 1: Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen gole izin vermedi.
DAKİKA 7: Hakan Çalhanoğlu hızla ceza sahasına girdi, soluna çekip vurdu ancak top üstten auta gitti.
DAKİKA 12: İsveç'in kullandığı korner sonrası Cengiz Ünder'le kontra atağa çıkan Ay-Yıldızlılarımız'da Cenk Tosun son çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma topu kornere gönderdi.

TÜRKİYE - İSVEÇ

STAT: Konya BŞB
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Sinan, Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, Cengiz, Yunus, Hakan, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg
TEKNİK DİREKTÖR:Jan Olof Andersson

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

A Milli Takım kadrosunda yer alan ve mücadeleye 11'de başlayacağı açıklanan Serdar Aziz, ısınma sırasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan kadroya alındı.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ
Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde...

Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye - İsveç FIFA Uluslar Ligi

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