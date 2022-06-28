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Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakata ilişkin ABD Başkanı Biden'dan ilk yorum

28.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında, söz konusu iki ülkenin NATO'ya üyelik süreciyle ilgili imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulundu. İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın dikkat çeken o paylaşımı...

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakata ilişkin ABD Başkanı Biden'dan ilk yorum

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. Üçlü memorandum sonrası ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

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ABD Başkanı Biden, paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip, kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. (NATO Zirvesi) Zirveye başlamak için çok güzel bir yol." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşmişti. (AA)

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Finlandiya İsveç Türkiye Joe Biden
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