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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları sahneye çıkıyor!

18.08.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında İsveç ile kozlarını paylaşacak. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ekip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı olarak yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları sahneye çıkıyor. Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın saati ve şifresiz yayınlanacak karşılaşma için TRT Spor'un frekans bilgileri...

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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsveç voleybol maçı bugün (18 Ağustos 2023 Cuma) saat 18.00'de başlayacak.

Maç, Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİNAL KARŞILAŞMALARI BRÜKSEL'DE OYNANACAK

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

ŞAMPİYONADA GRUPLAR

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

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