Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi

Türkiye CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın bilgisi nefes kesecek karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ekip hazırlıklarını tamamladı. Daha önce 2 defa ikincilik elde eden Filenin Sultanları şampiyon olmak istiyor. İşte, Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsveç voleybol maçı 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023

18 Ağustos Cuma:

18.00 Türkiye-İsveç

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya



