Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi

Türkiye CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın bilgisi nefes kesecek karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ekip hazırlıklarını tamamladı. Daha önce 2 defa ikincilik elde eden Filenin Sultanları şampiyon olmak istiyor. İşte, Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...
Türkiye İsveç voleybol maçı 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.
18 Ağustos Cuma:
18.00 Türkiye-İsveç
20 Ağustos Pazar:
21.00 Türkiye-Azerbaycan
21 Ağustos Pazartesi:
18.00 Çekya-Türkiye
23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye
24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya