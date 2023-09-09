TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta? 15 yıl sonra yeniden!

Türkiye İsviçre maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Replay 2008 adı altında oynanacak maçın ve etkinliklerin tüm geliri depremzedeler için kullanılacak. EURO 2008'de forma giymiş Türk ve İsviçreli futbolcular bu akşam İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye İsviçre maçı canlı yayın bilgileri, maçın yayın saati ve kanalı....

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İsviçre maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. EURO 2008'de forma giymiş Türk ve İsviçreli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre maçı bu akşam saat 20.00'de canlı yayınlanacak. Büyük bir heyecanla beklenen maç, A Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

TÜRKİYE KADROSUNDA YER ALACAK İSİMLER

Fatih Terim’in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak.



