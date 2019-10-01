İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, küreselleşen dünyada araştırma ve inovasyonun birbirinden ayrılamayacağını belirterek, "Eğer başarılı olmak istiyorsanız çalışmalarınızı ortaklık bağlarıyla yürütmelisiniz. Türkiye ve İtalya'nın ortaklıklarını daha fazla pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü"ne, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda akademisyen, iş insanı ve davetli katıldı.

Burada konuşan Gaiani, iki ülke arasındaki ilk "İnovasyon Günü"nün açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta TÜBİTAK Başkanı Mandal olmak üzere bu inisiyatifin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'ye ilk geldiğinde Türk kurumlarının, üniversitelerinin ve şirketlerinin araştırma ve inovasyon çalışmalarını ilerletme çabalarından çok etkilendiğini anlatan Gaiani, "Küreselleşen dünyada, araştırma ve inovasyon birbirinden ayrılamaz eğer, başarılı olmak istiyorsanız çalışmalarınızı ortaklık bağlarıyla yürütmelisiniz. Türkiye ve İtalya'nın ortaklıklarını daha fazla pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.