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Türkiye İtalya Maçı CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

29.03.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaybetti. Kuzey Makedonya'ya elenerek büyük sürpriz yaşatan İtalya ile karşılaşacak millilerimiz, Konya'da bu akşam maçı çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında bu konular araştırılıyor... Peki, Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman canlı yayınlanacak?

Türkiye İtalya Maçı CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Milli Takımı'nın maç saati ve günü aranmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya'yı ağırlayacak millilerimizin yayın saati ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı nasıl izlenir? Türkiye İtalya maçı şifresiz mi? sorularının hepsi haberimizde.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

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Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te yayınlanacak. Konya'da oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

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Türkiye - İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

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Türkiye
Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Berkan, Hakan Orkun, Zeki, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya
Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

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Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.


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