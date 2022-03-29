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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? A Milli Takım ilk zaferine imza atmaya çalışacak!

29.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını Poretekiz'e 3-1 yenilerek kaybeden Milli Takımı'mız bugün Konya'da hazırlık maçı oynayacak. Bu kapsamda Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? A Milli Takım ilk zaferine imza atmaya çalışacak!

Türkiye - İtalya maçı için geri sayım devam ediyor. A Milli Takımımızın, İtalya ile karşı karşıya geleceği bu özel maçın hakemi belli oldu. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? A Milli Takımımızın ilk zaferine imza atmaya çalışacağı maça ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşan Türkiye maçı 3-1 kaybetmişti. 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybeden Türkiye ile İtalya bugün Konya’daki dostluk maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız 15. kez kozlarını paylaşacağı rakibi önünde ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Türkiye - İtalya maçı 29 Mart 2022 Salı (Bugün) saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA MAÇININ HAKEMİ ENEA JORGJİ KİMDİR?

Enea Jorgji 15 Ağustos 1984 yılında Arnavutluk, Elbasan'da dünyaya geldi.

2022 yılından bu yana aktif hakem olarak Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun bir parçası olan Enea Jorgji, yıllardır Arnavutluk Üstün Kategorisinde hakemlik yapmaktadır .

Enea Jorgji, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarının yanı sıra Arnavutluk Süper Kupası'nın 3 finali ve Arnavutluk Kupası'nın 1 finalinin de hakemliğini yapmıştır .

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