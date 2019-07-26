Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ın kültür rotaları Nilüfer’de birleşiyor

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi, 'Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları' projesiyle, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Arnavutluk’ta kültür rotaları hazırlayan kurum ve derneklerin toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye’de Likya Yolu, Evliya Çelebi Yolu ve Frig Yolu gibi birçok tarih ve kültür rotaları hazırlayan Türkiye Kültür Rotaları Derneği’nin yürüttüğü, 'Avrasya Yolu' projesinin yönetim komite toplantısı, Nilüfer’de yapıldı. Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu(SCD-V) Hibe Programı tarafından desteklenen proje, Misi köyünde 2 gün boyunca masaya yatırıldı.

İtalya’dan Avrupa Via Francigena Belediyeler ve Dernekler Birliği, Yunanistan’dan Trace Your Eco Doğa Yürüyüşleri Derneği, Hollanda’dan Egnatia Yolu ve Sultanlar Yolu vakıfları, Arnavutluk’tan Tirana Express Sanat ve Kültür Derneği, İstanbul’dan Hiking İstanbul Grubu, İzmit’ten Hoşgörü Yolu Derneği temsilcilerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi ile projenin iştirakçileri olan Edirne ve İzmit Belediyeleri yetkilileri de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, komite toplantısının açılışındaki konuşmasında Nilüfer’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak adına çaba sarfettiklerini ifade ederek, “Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları projemizle, insanları doğada yürümeye, köylerimizi ve tarihi coğrafyamızı tanımaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları ile Avrasya Yolu projesine iştirakçi olarak katılmak bizi çok mutlu etti. Türkiye ile Avrupa arasında insanların temaslarını ve paylaşımlarını teşvik edecek bu projenin, doğal-kültürel mirası koruma çalışmalarımızı destekleyeceğine ianıyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında konuklar, 9,5 kilometrelik Mysia Yolları üzerinde doğa yürüyüşü de yaparak rotayı görme imkanı buldu. Katılımcılar etkinlik çerçevesinde Misi Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Nilüfer Misi Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Cami Derneği, Atlas Köyü Kadınlar Dayanışma Derneği’ni de ziyaret ederek, tanışma fırsatı buldu.

Doğa yürüyüşünün ardından proje ortakları, Görükle Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan Mübadele Evi’ni gezdi. Konuklar, Görükle Kadınları Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni de ziyaret ederek Mübadil Mutfağı’nı yakından tanıdı.

Nilüfer Belediyesi için rehber Serdar Kuşku tarafından hazırlanan Mysia Yolları Projesi; Nilüfer dağ ve ova köylerini, Uluabat Gölü doğasını, Uludağ’ın batısını Marmara Denizi’ne tarihi yollardan bağlayan yürüyüş ve bisiklet rotalarından oluşuyor.