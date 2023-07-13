TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı için nefesler tutuldu. FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finali kapsamında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde ayrıca Polonya ile Almanya, ABD ile Japonya, Brezilya ile Çin de karşılaşacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (13 Temmuz 2023 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİNENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNALDE RAKİBİ KİM?

FIVB Milletler Ligi etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.

