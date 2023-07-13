TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı için nefesler tutuldu. FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finali kapsamında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde ayrıca Polonya ile Almanya, ABD ile Japonya, Brezilya ile Çin de karşılaşacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın bilgisi...
Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (13 Temmuz 2023 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.
Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FIVB Milletler Ligi etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.