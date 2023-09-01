TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı finalde!

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayını ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda 5'te 5 yapmayı başaran Filenin Sultanları, son 16 ve çeyrek finalde Belçika ile Polonya'ya sadece 1 set verdi. Heyecanlı bekleyiş sürerken birçok kişi Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (1 Eylül 2023 Cuma) saat 18.00'de oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor / Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYINI İÇİN FREKANS BİLGİSİ

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından yayın yapmaktadır.

