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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Akdeniz Oyunları final maçı canlı yayın bilgisi!

04.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Filenin Sultanları, Cezayir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları’nda final maçına çıkacak. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Akdeniz Oyunları final maçı canlı yayın bilgisi!

Türkiye İtalya voleybol maçı için geri sayım devam ediyor. Sporseverler karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Akdeniz Oyunları’nda 7. kez ismini finale yazdıran Filenin Sultanları, bu sene finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya voleybol maçı 4 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE SIRBİSTAN'I 3-0 YENEREK FİNALE YÜKSELDİ

Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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