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Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı

23.09.2019 22:45 | Son Güncelleme

Türkiye tarafından uluslararası yakalama kararı ile aranan bir Alman vatandaşı tatil için gittiği İtalya'da tutuklandı.

Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası tutuklama kararı ile aradığı Kürt kökenli bir Alman vatandaşı İtalya'da tutuklandı. 45 yaşındaki Almanya ve Türkiye vatandaşının İtalya'nın Milano kentinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Milano'daki Alman Başkonsolosluğu tutuklanan kişi ile irtibata geçti.

Hannover Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi. Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor. Almanya'da yaşayan yakınları tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması nedeniyle politik sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğini belirterek, Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiklerini belirttiler.

Almanya Dışişleri Bakanlığı devrede

Gazetede yer alan habere göre, tutuklanan kişinin ağabeyi durumu Hannover'in eski belediye başkanı Herbert Schmalstieg'e aktardı. Schmalstieg de Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen'den yardım istedi. Annen tutuklanan kişinin serbest bırakılması için diplomatik girişim başlattı.

Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması nedeniyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı. Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.

AFP / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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