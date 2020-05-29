Türkiye İthalat ve Kamu Harcamaları İle İlk Çeyrekte Yüzde 4,5 Büyüdü

Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 4,5 oranında arttı.

2018’in son çeyreğinde Türk ekonomisinde yaşanan küçülme üç çeyrek sürdükten sonra 2019’un üçüncü çeyreğinde 0,9 ve 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 6 oranında büyümüştü.

Hükümetin yıl sonu büyüme hedefi yüzde 5'di.

Mart ayında etkisini arttıran Corona salgını büyüme beklentilerini sekteye uğratsa da önceki gün TRT Haber’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak, ‘‘Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Corona virüsü krizine rağmen yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile 2020 yılını kapatacağımızı düşünüyoruz’’ dedi.

Prof. Ulusoy: ‘‘Yatırımsız büyüme yalancı büyüme yaratıyor’’

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyümenin yüzde 4,5 artmış olmasına rağmen Ocak-Mart ayları arasındaki artışın Ekim-Aralık döneminin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Ulusoy, ‘‘Resmi verilere güvenmek zorundayız. Yüzde dört buçuk büyüme bir önceki yılın aynı çeyreğine göre oluştu. Ancak bir önceki çeyrek yüzde 6 büyüme olmuştu, buna bakıldığında bir gerileme olduğu aşikar. Harcamalar yapısına baktığınızda bu büyümenin hane halkı tüketim, devlet harcamaları, ithalat ve ihracat kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Son iki çeyrekteki büyüme daha çok ara malı ve sermaye malı iştahlanmasıyla oluştu. Burada tehlikeli olan, yatırım harcamalarındaki negatifliğin büyüyor olması.