"Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır"

TANJU ÖZKAYA - Avukat Ceyhan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" çağrısı için, "Türkiye ittifakı çağrısı, doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs'ta 'Türkiye ittifakının' bir fotoğrafı oldu." dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" sözleri ile Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderlerinin verdiği birlik fotoğrafını değerlendirdi. Türkiye'nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğine ve terör örgütlerine yönelik yoğun bir mücadele verildiğine dikkati çeken Mumcu, böyle dönemlerde milli birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı. Türkiye'nin karşılaştığı sorunları, milli direnç kabiliyetiyle aşabileceğine işaret eden Mumcu, "Hiç kuşkusuz ülkemiz büyük tehditler altında. Bir bölücü hareket var, şehit veriyoruz. Halkımızın bir bölümü, diğer bölümüyle çatıştırılmak isteniliyor. PKK tehdidi var. Bir de görüldü ki dayanağı ABD'de olan FETÖ çıktı. Türkiye büyük badireler yaşadı. Bunları aşabildi. Bunları bünyesindeki milli direnç kabiliyetiyle aşabildi." tespitini yaptı.

ABD Temsilciler Meclisinin, Türkiye aleyhinde ağır kararlar aldığını, Türk Dışişleri Bakanlığının da Türkiye karşıtlarının etkinliklerinin arttığını açıkladığını hatırlatan Mumcu, "Buna karşı milli dayanışmayı nasıl yapacağız? 'Bunlar (baskılar) artarsa, iktidar yıpranırsa bize de yol açılır' gibi bir muhalefet anlayışı yanlıştır. Onun yerine ortak değerlerde birleşildiği takdirde Türkiye karşıtı faaliyetler sindirilebilir." diye konuştu. - "Zamanında yapıldı" Seçimler nedeniyle Türkiye'de kutuplaşmanın arttığını belirten Mumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra kullandığı, "Türkiye ittifakı" söyleminin toplumdaki gerginliğin azalması için önemli bir adım olduğuna değindi. Mumcu, "Yerel yönetim seçimleri ve ondan önceki başkanlık seçimleri, kutuplaşmayı artırdı. Toplumda gerginlik var. Bunun azaltılması için 'Türkiye ittifakı' çağrısı doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs'ta Türkiye ittifakının bir fotoğrafı oldu. Gerek güvenlik gerek dışişleri konularında sık sık bir araya gelinirse Türkiye ittifakı çabuk benimsenir ve yaygınlaşır. Türkiye dış ve iç tehditlere karşı kuvvetli bir korunma konumuna gelir." şeklinde konuştu.