Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları "saygısızlık" olarak nitelendirirken Türkiye İzlanda’ya nota verdi.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında Pazar akşamı İzlanda’ya giden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Reykjavik Havalimanı’nda saatlerce bekletilerek, teamüllerin dışında kapsamlı bagaj ve pasaport kontrolüne tabi tutulması Türkiye’nin büyük tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Rejkyavik Havalimanı'nda maruz kaldığı duruma ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği'nce bu ülkeye nota verildiği açıklandı. Türkiye ile İzlanda arasında karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik bulunmadığı için Oslo Büyükelçisi İzlanda'da da akredite olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşananları "saygısızlık" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini duyurdu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.