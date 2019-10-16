HABER

Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulundu.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk Ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Kuzey Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler temenni ederiz." şeklinde sona erdi.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destekTürkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek
GÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığıGÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış tjk TSK

En Çok Okunan Haberler

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.