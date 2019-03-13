"Türkiye kadın istihdamında OECD'nin en yüksek artış gösteren ülkelerinden"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Türkiye, OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra Avrupa'da kadın istihdamında en yüksek artış gösteren ülke konumunda.'' dedi.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu'nda konuştu.

Bu oturumun bu yılın ana teması olan "sosyal koruma, kadınların kamu hizmetlerine erişimi ve sürdürülebilir altyapı''ya daha geniş bir perspektiften bakılmasının sağlandığını belirten Selçuk, ''Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın kadınlar olmadan mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.'' diye konuştu.

Kadınları sosyal, politik, ekonomik ve aynı zamanda eğitim hayatından dışlayan bir yaklaşımın sadece kadınlar için değil tüm toplum için bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Selçuk, Türkiye'de politika ve uygulamalarımızı daima insan odaklı bir yaklaşımla tasarlıyor ve uyguluyoruz.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kadınları ve erkekleri sosyal koruma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanında hak ve fırsatlara eşit erişim sağlama ve ayrıca daha fazla kadın dostu uygulamalar tasarlama konusunda güçlü bir yasal temele ve altyapıya sahip olduğunu kaydeden Selçuk, ''Türkiye, kadınların hayatın her alanına katılımına büyük önem veriyor ve kadınları hak ettiği konuma taşımaya yönelik faaliyetler yürütüyor.'' şeklinde konuştu.