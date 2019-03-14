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"Türkiye, kadına karşı şiddetin önlenmesinde öncülük ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Şili-Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya: - "Türkiye, Avrupa Konseyi'nde kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi konvansiyonuna öncülük ediyor ve bu bu konvansiyon İstanbul'da yapıldığı için de İstanbul Konvansiyonu olarak adlandırılıyor. Bu sözleşmeyi ilk onaylayan ve imzalayan ülke de yine Türkiye" - İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Diplomatik kadrolarda kadın sayısında artış olduğunu görüyoruz. Ancak gerçek anlamda eşitlik sağlanması için daha fazla çabaya ve farkındalığa ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi iş birliğiyle "Diplomaside Kadın" konulu panel düzenlendi.

İKV'nin TOBB Plaza'daki ofisinde gerçekleştirilen panelde konuşan Şili Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, 2013 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığında kadın büyükelçi sayısının 63'e yükseldiğini söyledi.

Son yıllarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da teşvikleriyle kadın büyükelçi sayısında önemli bir artış olduğuna dikkati çeken Kaya, ''Liyakat sahibi kadınların hakkettikleri yere geldiklerini görmek bizim için son derece sevindirici ve gurur verici bir durum. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadın haklarında birçok gelişme yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlarla ilgili reformlara ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bugün 75'ten fazla kadın parlamenterimiz var, mecliste görev alıyor." dedi.

Türkiye'nin kadın haklarının korunması alanında tüm uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere taraf olduğunu, hatta bunların çoğuna da öncülük ettiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye, uluslararası bu sözleşmelerin imzalanması kadar uygulanmasına da çok önem veriyor. Türkiye, Avrupa Konseyi'nde kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi konvansiyonuna öncülük ediyor ve bu konvansiyon İstanbul'da yapıldığı için de İstanbul Konvansiyonu olarak adlandırılıyor. Bu sözleşmeyi ilk onaylayan ve imzalayan ülke de yine Türkiye. Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye ve hükümet, önemli yasal değişiklikler yaptı. Bunların başında doğum izni ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusu geliyor."

Büyükelçi Kaya, 2018 yılı itibarıyla kadın akademisyen sayısının da yüzde 41'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Eğitimi sektörünün yanı sıra politika, sağlık ve yerel yönetimlerde de kadınların sayısının hızla arttığını anlatan Kaya, "Siyaset, eğitim, sağlık ve özel sektörde kadının yer almasını biz de Dışişleri Bakanlığı olarak destekliyoruz. Dışişleri Bakanlığında şu anda 63 kadın büyükelçimiz var. Toplam büyükelçi sayımız ise 265. Dolayısıyla kadın büyükelçi sayımız yüzde 24." diye konuştu.

- "Diplomaside eşitlik sağlanmalı"

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden ise İsveç hükümetinin kadın hakları noktasında çok ileride olduğunu vurguladı.

Hayatın her alanında olduğu gibi diplomaside de cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğine değinen Hyden, şunları söyledi:

"Diplomaside eşitliğin sağlanmasının birtakım koşulları var. Bunlar sırasıyla kişisel bazlı haklar, temsil hakkı ve kaynakların eşit kullanımı. Söz konusu bu kavramlar, kadının diplomasinin her alanında yer alması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında son derece önemli. İsveç'in Dışişleri Bakanlığında çalışanların yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan oluşuyor."

- "Diplomaside kadınlar son yıllarda daha etkin"

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş dünyası, eğitim, sivil toplum, bürokrasi gibi alanların yanında dış politika ve diplomaside kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Zeytinoğlu, geleneksel olarak erkek egemen bir alan olarak ortaya çıkan diplomaside, son yıllarda kadınların daha aktif ve görünür olduğunu kaydederek, "Ancak gerçek anlamda eşitlik sağlanması için daha fazla çabaya ve farkındalığa ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey ile Romanya'nın İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba da panel de konuşma yaptı.

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