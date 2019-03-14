"Türkiye, kadına karşı şiddetin önlenmesinde öncülük ediyor"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi iş birliğiyle "Diplomaside Kadın" konulu panel düzenlendi. İKV'nin TOBB Plaza'daki ofisinde gerçekleştirilen panelde konuşan Şili Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, 2013 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığında kadın büyükelçi sayısının 63'e yükseldiğini söyledi. Son yıllarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da teşvikleriyle kadın büyükelçi sayısında önemli bir artış olduğuna dikkati çeken Kaya, ''Liyakat sahibi kadınların hakkettikleri yere geldiklerini görmek bizim için son derece sevindirici ve gurur verici bir durum. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadın haklarında birçok gelişme yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlarla ilgili reformlara ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bugün 75'ten fazla kadın parlamenterimiz var, mecliste görev alıyor." dedi. Türkiye'nin kadın haklarının korunması alanında tüm uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere taraf olduğunu, hatta bunların çoğuna da öncülük ettiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye, uluslararası bu sözleşmelerin imzalanması kadar uygulanmasına da çok önem veriyor. Türkiye, Avrupa Konseyi'nde kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi konvansiyonuna öncülük ediyor ve bu konvansiyon İstanbul'da yapıldığı için de İstanbul Konvansiyonu olarak adlandırılıyor. Bu sözleşmeyi ilk onaylayan ve imzalayan ülke de yine Türkiye. Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye ve hükümet, önemli yasal değişiklikler yaptı. Bunların başında doğum izni ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusu geliyor." Büyükelçi Kaya, 2018 yılı itibarıyla kadın akademisyen sayısının da yüzde 41'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Eğitimi sektörünün yanı sıra politika, sağlık ve yerel yönetimlerde de kadınların sayısının hızla arttığını anlatan Kaya, "Siyaset, eğitim, sağlık ve özel sektörde kadının yer almasını biz de Dışişleri Bakanlığı olarak destekliyoruz. Dışişleri Bakanlığında şu anda 63 kadın büyükelçimiz var. Toplam büyükelçi sayımız ise 265. Dolayısıyla kadın büyükelçi sayımız yüzde 24." diye konuştu.